«После Нового года Украины не будет!» – пророческий дух Жириновского передался крымскому депутату

Депутат Госсовета Крыма Николай Волков, который старательно копирует манеру речи покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предрек для Украины последнюю встречу Нового года в статусе государства.

Об этом он заявил в эфире «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос не в поставках оружия, они будут бесконечными. Вопрос в том, чтобы в украинском обществе начался конкретный излом. На этом оружии уже никто не хочет воевать. Украинский народ уже осознал, что им нужна быстрая победа России, потому что всё больше будет мёртвых на Украине, всё будет больше погибать солдат, мирных жителей от своего же оружия. Этот излом уже начался. Это последний Новый год для Украины. Она его отметит под желто-блакитные верёвочки, и все. И больше её не будет», – прогнозирует депутат.

По его словам, в победе России уже уверены все, включая президента Украины Зеленского, который отправился в США договариваться о своем будущем.

«А он никому не нужен, – уверен Волков. – Они уже тоже смотрят, как его списать, кому его, англичанам отправить, чтобы он там доживал свой век, или в Германию? В Америку, как клоуна показывать? Дело в том, что его судьба не решена, что дальше с ним делать, а победа России уже близка. Это однозначно очевидно всем. И Владимир Владимирович Путин чётко сказал о триаде, чтобы напомнить неопределившимся товарищам, французам – словакам, кто ещё мечется, что, друзья, вам последнее предупреждение. Вы понимаете, что метаться надо прекращать. Игра, которую вы затеяли, подходит для вас всех к концу. И, конечно же, для Зеленского».