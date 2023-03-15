После обмена «азовцев» российские военные не берут в плен наемников – Стешин

Анатолий Лапин.  
15.03.2023 16:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Обмен боевиков запрещенного в России неонацистского полка «Азов» нанес серьезный моральный удар по российским военным.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обмен боевиков запрещенного в России неонацистского полка «Азов» нанес серьезный моральный удар по российским...

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«Одна из самых больных тем с моими товарищами из батальона «Восток», поскольку они принимали этих «азовцев». Это был обмен «азовцев» и командиров. Катание их на самолете с айфонами. Наши умеют с этим справляться – больше ни про одного наемника западного на фронте не слышали и больше не услышите. Потому что их будут кончать на месте – вот, чего добились обменом «азовцев», – сказал военкор.

Он согласился с ведущим, что «Азов» запрещен в России.

«Да, запрещен, и клетка для него была сварена, должны были их маршем прогнать по Мариуполю, но на что-то разменяли, до нас не доводили, на что – непонятно. Уже [в плен] не берут. Это по сводкам видно – нет. Я больше, чем уверен, что «вагнеровцам» и в Соледаре, и еще где-то попадались псы войны, приехавшие поохотиться на Украину, но мы про них больше не слышали и не услышим», – заявил Стешин.

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