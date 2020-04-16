После обвала гривны до 300 за доллар Зеленскому придется бежать – Погребинский

16.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит, который позволит залатать огромную дыру в бюджете.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если внимательно посмотреть на бюджет, опять же, я честно признаюсь, что цитирую исследования профессионалов, которые говорят, что две трети доходной части бюджета – это заимствования. И эти заимствования, без них, бюджет не складывается вообще. Не просто, ну, бывает, у нас увеличили до 5% разницу между доходной и расходной частью бюджета, что вообще говоря, раньше было абсолютным требованием не более 3% для стран Европейского союза, но мы увеличили.

Но у нас-то не 5%, у нас две трети доходной части бюджета – заимствования. Поэтому Зеленскому объяснили, что если не получить денег, то вообще никак не складывается и вообще нельзя будет платить ни пенсии, ни зарплаты, и это означает, что через месяц после того как либо они не будут выплачены, президенту Зеленскому надо искать самолет в какой-нибудь Оман.

А если они будут выплачены, то только за счет того, что будут напечатаны, причем, в огромном количестве, напечатаны гривны. Буквально через полтора-два месяца после этой печати стоимость гривны будет уже не сегодняшняя в соотношении с долларом, а в десять раз хуже. Один доллар будет стоить не 25-30, а 300 гривен. Вот тогда тоже будет большое желание поискать какой-нибудь самолет на Оман», – заявил Погребинский.