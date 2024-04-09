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После окончания боевых действий Украину ждет новая волна эмиграции.

Об этом академик, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о второй волне, мы имеем ввиду то, что отменят военное положение, и многие семьи воссоединятся не в Украине, а за границей. То есть мужья поедут к женам, если эти жены будут нормально устроены, у них будет работа, будет жилье, а в Украине с этим будут большие проблемы. Возможна вторая волна миграции», – сказала Либанова.

Она надеется, что новая волна будет меньше первой, которую она оценивает в 4 миллиона человек. Однако демограф признает, что на Украине разрушена инфраструктура и нет рабочих мест, тогда как в Европе многие из них уже адаптировались.

«Будет уже другое. Тогда никто не будет с широко раскрытыми объятиями встречать украинских мигрантов. Не так просто будет выезжать», – сказала Либанова.

Она считает, что людской дефицит будут восполнять мигранты, которых, по ее расчетам, потребуется 300 тысяч в год.