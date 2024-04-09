После окончания боевых действий Украину ждет новая волна эмиграции

Елена Острякова.  
09.04.2024 11:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1051
 
Демография, Дзен, Миграция, Общество, Сюжет дня, Украина


После окончания боевых действий Украину ждет новая волна эмиграции.

Об этом академик, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После окончания боевых действий Украину ждет новая волна эмиграции. Об этом академик, директор Института...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Когда мы говорим о второй волне, мы имеем ввиду то, что отменят военное положение, и многие семьи воссоединятся не в Украине, а за границей. То есть мужья поедут к женам, если эти жены будут нормально устроены, у них будет работа, будет жилье, а в Украине с этим будут большие проблемы. Возможна вторая волна миграции», – сказала Либанова.

Она надеется, что новая волна будет меньше первой, которую она оценивает в 4 миллиона человек. Однако демограф признает, что на Украине разрушена инфраструктура и нет рабочих мест, тогда как в Европе многие из них уже адаптировались.

«Будет уже другое. Тогда никто не будет с широко раскрытыми объятиями встречать украинских мигрантов. Не так просто будет выезжать», – сказала Либанова.

Она считает, что людской дефицит будут восполнять мигранты, которых, по ее расчетам, потребуется 300 тысяч в год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть