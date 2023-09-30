После окончания войны Украину ждёт переворот и приход военной хунты – Балашов

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С прекращением боевых действий нацисты ВСУ, разочарованные, что не удалось разграбить города Донбасса и Крыма, потребуют ответа у киевской верхушки.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева в США бизнесмен Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы погружаемся в послевоенный хаос, а я думаю, что война закончится плохим миром, то у нас возникнет огромное количество недовольных людей. Потому что военные не победят, а при захвате города всегда три дня на разграбление. Грабить будет некого, значит войска вернутся в столицу, разместятся здесь без оружия, а кто-то сохранит оружие, ножи и гранаты, и будут требовать справедливости», – сказал Балашов.

«Требовать справедливости от государства бессмысленно, оно банкрот, и Зеленскому сейчас могут это объяснить, и сказать, что если он останется, то его будет свергать военная хунта. Придут военные, объявят их всех предателями, кого-то изобьют, кого-то ограбят. Короче, кого-то надо отдать воинам на разграбление. Лучше всего отдать коррупционную верхушку – тогда и справедливость восторжествует, и хунта придёт», – добавил он.