После окончания войны Украину ждёт переворот и приход военной хунты – Балашов

Вадим Москаленко.  
30.09.2023 14:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 672
 
Дзен, Общество, Украина


С прекращением боевых действий нацисты ВСУ, разочарованные, что не удалось разграбить города Донбасса и Крыма, потребуют ответа у киевской верхушки.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева в США бизнесмен Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С прекращением боевых действий нацисты ВСУ, разочарованные, что не удалось разграбить города Донбасса и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы погружаемся в послевоенный хаос, а я думаю, что война закончится плохим миром, то у нас возникнет огромное количество недовольных людей. Потому что военные не победят, а при захвате города всегда три дня на разграбление.

Грабить будет некого, значит войска вернутся в столицу, разместятся здесь без оружия, а кто-то сохранит оружие, ножи и гранаты, и будут требовать справедливости», – сказал Балашов.

«Требовать справедливости от государства бессмысленно, оно банкрот, и Зеленскому сейчас могут это объяснить, и сказать, что если он останется, то его будет свергать военная хунта. Придут военные, объявят их всех предателями, кого-то изобьют, кого-то ограбят. Короче, кого-то надо отдать воинам на разграбление.

Лучше всего отдать коррупционную верхушку – тогда и справедливость восторжествует, и хунта придёт», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть