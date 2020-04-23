После окрика из Вашингтона соратник Тягнибока нарвался на уголовное дело

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Мэр Ивано-Франковска, член националистической партии ВО «Свобода» Роман Марцинкив предложил «запаковать» цыган и вывезти их из города.

Об этом он заявил на оперативно-хозяйственном совещании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Цыгане, вернее лица ромского пола, мы же уже сдавали, вывезли их на Закарпатье, чего они и дальше тут. Ну дали бус, отвезли их», – заявил Марцинкив.

Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло в ответ подчеркнул, что десять человек были вывезены, а 12 отказали уезжать из Ивано-Франковска. Это вызвало негодование градоначальника-националиста.

«Это ваши проблемы, почему не запаковали? Не знаю, к следующему вторнику должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Сказали автобус дать, полиция ко мне приходила, дали автобус – почему не запаковали, не отвезли?», – возмутился мэр.

Высказывания Марцинкива подвели его под уголовное дело – в Нацполиции уже открыли производство на него по статье 161 УК.

«Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию. Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц цыганской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили.

Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации», – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Высказался в своем блоге и глава МВД Украины Арсен Аваков.

«По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УК. Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция – не карательная машина, господин мэр, Украина – не «совок», Франковск – не княжество», – написал Аваков.

Примечательно, что когда ранее на Украине звучали призывы создать резервации для жителей Донбасса, то никто и не думал возбуждать уголовные дела против авторов такого рода инициатив.

Осталось также безнаказанным намерение выселить в Африку жителей Донбасса.

В этом же раз уголовное дело было возбуждено после критики со стороны посольства США в Киеве.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска», – говорилось в заявлении американских дипломатов, опубликованном в соцсетях.