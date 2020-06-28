После осенних выборов Украина окажется в положении СССР перед развалом

28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине уничтожены крупные промышленные производства, в которых были задействованы и взаимосвязаны сразу по нескольку регионов страны. Вместо этого рождена целая армия обслуги, работающая на непрекращающуюся смену власти, – это обслуживающие удельных князьков боевики нацбатов, а также всевозможный офисный планктон – пиарщики, социологи и т.п.

В условиях, когда у регионов Украины все меньше оснований «цепляться» друг за друга, но все больше поводов быть недовольными Киевом, назначенные на осень выборы несут угрозу, сопоставимую с событиями в СССР накануне крушения в 1991 году. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те изменения, которые произошли в стране за последние пять-шесть лет, носят фундаментальный характер. Мы очень сильно изменились. Мы изменились территориально, демографически, психологически.

Была одна Украина до 2013 года, мы живём в другой Украине, и это не просто для красного словца – нужно осознать, чем отличается другая страна от страны, которую мы помним и пытаемся ещё как-то восстановить.

В этой другой стране изменившиеся люди с новыми активными социальными группами, с огромным рынком услуг по поводу власти. Тысячи молодых людей помогают бороться за власть, не занимаясь производительным трудом.

Ещё раз: тысячи молодых людей, среди них имиджмейкеры, добробаты, молодёжь, связанная с патриотическими объединениями, социологи, вместо включения в общественное производство, постоянно работают на смену власти, на учение очередных парашютистов зайти в эту власть. Это уже перестало быть смешным, это целая отрасль», – заявил Ермолаев.

«Вот эта отрасль запустилась и сейчас в условиях, когда мы стоим реально перед угрозой разрушения национал-экономического пространства. Всё меньше предпринимательских групп заинтересованы и имеют личный экономический интерес удерживать национально-экономическое пространство как целое.

Чего там, вырастил пять центнеров, отвёз на порт одесский, продал, да и живи себе, зачем думать о Волыни, о Донбассе, о Житомире, тебя интересует эта вертикаль. Немного ещё машиностроителей, немного торговые сети, немного банки», – добавил эксперт.

Поэтому, по его словам, осенняя выборная кампания на Украине – это последняя борьба за ресурсы, которая сконцентрирована уже на региональном уровне.

«Вы посмотрите, сколько прожектов рождается с походом на местные выборы! И риск состоит в том, что эти выборы могут создать такие трещины, связанные с местечковым патриотизмом, с огульной критикой Центра, что мы реально окажемся в положении, в котором был Советский Союз примерно в 1990 году», – предупредил Ермолаев.