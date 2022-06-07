После отказа Германии Украина надеется на испанские танки. В Мадриде обещают помочь
Испания готова поставлять на Украину боевые танки Leopard и научить украинских военных управлять ими.
Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источник в правительстве Испании.
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Как отметили, минобороны Испании готовы доставить на Украину боевые танки Leopard A4. Последние 10 лет они находятся на хранении на базе материально-технического оснащения испанской армии в Сарагосе.
Кроме того, Испания предложила Украине научить военных управлять боевыми танками. По данным источников, первый этап учений будет проходить в Латвии, где размещено около 500 испанских военных и 6 танков Leopard 2E. Второй этап обучения будут проводить на территории Испании.
Напомним, ранее правительство Швейцарии не разрешило Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства. Кроме того, Украина уличила Германию в намеренном оттягивании вопроса о передаче Киеву танков, из опасений, что они начнут использоваться для действий против России.
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