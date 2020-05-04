После отмены карантина Украину накроет безработица

04.05.2020, Киев, Максим Карпенко

После отмены карантина на Украине резко возрастет безработица и произойдет обнищание населения.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Суслова, единственным спасением для украинцев является выезд за рубеж на заработки.

«Очевидно, в этом году уровень жизни населения снизится и очень резко снизится, резко возрастет безработица, огромное количество людей останется практически без средств к существованию. Многие из них будут рассчитывать только на возможность опять выезда на какие-то низкоквалифицированные работы в другие страны. Этот вопрос уже, как мы знаем, публично, широко обсуждается – отправка заробитчан обратно в Польшу, Финляндию, в другие страны», – заявил Суслов.

При этом он отметил, что за границу украинцы отправляются на свой страх и риск, потому что в родной стране правительство не оказывает им никакой поддержки.

«Правительство думает, разрешать ли выезд наших граждан на заработки заграницу или не разрешать, даже если эти другие страны их принимают. Потому что в Британии ситуация с коронавирусом намного хуже, чем в Украине. Там и заболевших и умерших намного больше, тем не менее люди, отчаявшиеся найти работу в Украине, туда едут, несмотря на все эти риски.

Потому что, несмотря на все обещания премьера срочно создал 500 тысяч рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы, и другие обещания, они не выполняются и близко – здесь не только не создаются рабочие места, рабочие места в Украине уничтожаются, работу теряют те, кто работали, у людей нет выхода, кроме как ехать и работать даже в зонах с высоким уровнем заболеваемости, брать на себя эти риски и так далее», – резюмировал экс-министр.