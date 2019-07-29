29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Медицина, Политика, Украина
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После отставки Супрун издаст книгу полезных советов

До официального назначения нового состава Кабмина команда Минздрава продолжит работу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала журналистам перед началом всеукраинской акции по вакцинации против дифтерии и столбняка, сообщает издание Укринформ.

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«До того момента, пока будет официально представлен кандидат на должность премьер-министра, который определится с кандидатурами в министерства, мы продолжаем работать в министерстве. Если останемся — будем дальше работать, если не останемся — передадим всю работу, которая была сделана, планы, которые далее должны быть реализованы», — отметила Супрун.

В случае, если не войдет в следующий состав Кабмина, Супрун планирует издать книгу советов о здоровом образе жизни.

«Многие меня спрашивают, будет ли издана книга советов относительно здорового образа жизни. Я недавно заходила в книжный магазин „Є“ и спрашивала, есть ли у них книги о здоровье. Нет. В Украине очень мало книг о здоровье. Есть кулинарные книги или книги для студентов-медиков, но нет общих для людей. Поэтому, возможно, будем заниматься таким просветительством», — сказала Супрун.

Напомним, в украинских СМИ сейчас обсуждается кандидатура владельца киевской медклиники “Борис” Михаила Радуцкого на должность главы Минздрава. Радуцкий стал нардепом нового созыва ВР от партии “Слуга народа”.

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