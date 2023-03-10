После падения Киева Польша превратит Галичину в новый таран против РФ – эксперт

Владимир Гладков .  
10.03.2023 18:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Чтобы забрать под свой контроль Львов и другие территории Западной Украины, Варшаве придётся договариваться с Москвой, которая не станет оставлять у себя под боком логово нацистов.

Об этом в интервью белорусскому телеграфному агентству «БелТА» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы забрать под свой контроль Львов и другие территории Западной Украины, Варшаве придётся договариваться...

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«Поляки создали у себя в стране мнение, что этот кризис должен закончиться присоединением к Польше новых территорий. И не могут сейчас просто взять, и обойти эту тему, сказать, что не получилось забрать польский город Львов.

А для того, чтобы забрать, надо договориться с Россией. Потому что Россию, в принципе, мог бы устроить переход части западноукраинских областей под польский контроль. Там бандеровцы, пусть с ними поляки разбираются – как хотят. Они их «любят» и умеют ассимилировать», – отметил политолог.

Однако существует опасность, что Польша не станет полностью ассимилировать украинских нацистов и продолжит выстраивать из этой территории таран против России.

«Но России совсем не надо, чтобы там создавалась какая-то квазиавтономия в составе Польши. Под давлением США поляки могут на это пойти, сохранить какие-то остатки украинской государственности, чтобы потом претендовать на все территории Украины, когда-либо входившие в её состав. И постоянно иметь запал для разжигания новой войны.

Поэтому, чтобы решить вопрос Украины, полякам надо вести переговоры с Россией. Они этого не хотят. И на этом американцы играют, раскачивая тему территориальных претензий Польши.

Они пытаются поставить польское правительство перед выбором между плохим и худшим, между войной с Россией и социальной дестабилизацией в самой Польше», – добавил Ищенко.

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