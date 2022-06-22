После падения Одессы Украина потеряет свое значение для Запада

Новости Украины

Одесса важна Западу как важная часть проекта Междуморья, суть которого – отделить Азию от Европы по линии от Балтийского до Черного морей. По этой причине, потеряв Одессу, Украина станет неинтересна Западу.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, России нужно быть готовой к тому, что в случае потери Одессы Запад будет готов перешагнуть определенные рамки в нынешнем конфликте.

«Для Запада этот проект, который сейчас двигает Великобритания и помогают в какой-то степени США, – это проект Междуморья, когда целый ряд стран, которые ориентируются на Великобританию, сделают некий санитарный кордон между Китаем и Россией, Азией и Европой. Если контролировать эту полосу стран, которые находятся между Балтикой и Черным морем, то сухопутный коридор можно контролировать. Это значит, можно контролировать Европу и в какой-то степени Россию и Китай. В этой схеме наличие Одессы чрезвычайно важно. Если российские войска возьмут под контроль Одессу, они будут выстраивать другую линию, это будет второй эшелон обороны, но Украина тогда уже будет не интересна. Не будет Одессы – значение Украины кардинально уменьшается… Я думаю, что противостояние в Одессе будет нарастать, и, знаете, что? Мне кажется, Российской Федерации надо быть готовой к тому, что Запад из-за Одессы перейдет те возможные «красные линии», о которых, возможно, кто-то с кем-то договаривался. В ответ на это должен быть уже готов план, каким образом достаточно жестко отвечать… Надо понимать, что проблема Одессы в том, что с моря ее никогда не брали – ее брали все время по суше. В 40-х годах Красная Армия дошла до Николаева, освободила Николаев, лиманы не позволяют пройти вдоль побережья, потому заходили через материковую часть Украины и потом заходили в Одессу. Я не буду выдавать каких-то секретов, но специфика ряда южных городов Украины – бизнеса, элит – она состоит в том, что местный бизнес говорит и подает всяческие сигналы о том, что «если мы увидим, что вы выигрываете, если мы увидим, что вы находитесь под нашим городом, мы вас очень просим – не мешайте нам получать наш гешефт, мы сами наведем порядок с приезжими националистами. Вам даже не придется ничего делать. Но если вы будете проигрывать – имейте в виду, мы вас будем добивать», – заявил Царев.