После падения украинского беспилотника загорелся российский НПЗ
Украинский беспилотник рухнул на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и вызвал пожар.
Об этом сообщили в местном МЧС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 09:25 по Москве поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадавший нет. За два часа пожарные ликвидировали пожар.
«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошли взрыв и пожар», — рассказал ТАСС в местной администрации.
В свою очередь собеседник в силовых структурах говорит, что над территорией завода пролетело два беспилотника. Один из них врезался в теплообменник, что и вызвало возгорание, а второй улетел.
На западе Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины. Приграничные территории находятся под контролем Донецкой и Луганской народных республик.
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