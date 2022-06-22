После падения украинского беспилотника загорелся российский НПЗ

22.06.2022  11:38 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Украинский беспилотник рухнул на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и вызвал пожар.

Об этом сообщили в местном МЧС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский беспилотник рухнул на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и вызвал пожар. Об этом...

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«В 09:25 по Москве поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадавший нет. За два часа пожарные ликвидировали пожар.

«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошли взрыв и пожар», — рассказал ТАСС в местной администрации.

В свою очередь собеседник в силовых структурах говорит, что над территорией завода пролетело два беспилотника. Один из них врезался в теплообменник, что и вызвало возгорание, а второй улетел.

На западе Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины. Приграничные территории находятся под контролем Донецкой и Луганской народных республик.

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