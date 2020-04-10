10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

После пандемии на Украину за лучшей долей потянутся гастарбайтеры-европейцы – Тягнибок




Украине нужно жить в мире со всеми соседями, кроме «московитов», потому что они «негодяи, оккупанты и агрессоры».

Об этом в эфире телеканала «112» заявил главарь запрещенного в России националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я более чем уверен, что Украина станет другой, как и мир станет другим после этой пандемии. Я оптимист, я уверен, что появится очень серьёзный спрос на создание и укрепление именно национальных государств, и это даст возможность людям, которые действительно болеют за интересы нации, управлять этой страной. Уверен, что следующей нашей экономической моделью будет экономический национализм – свой, к своему, за своим.

Потому что именно эти критические события и показали, что, конечно, соседей нужно чествовать и уважать, кроме московитов, естественно, потому что это агрессоры, негодяи и оккупанты, а со всеми остальными – надо жить в мире, но в первую очередь нужно думать о себе, о своих людях, о своей нации, об обеспечении рабочими местами украинцев.

Чтобы на заработки к нам ездили, а не наши украинцы по всему миру искали лучшей судьбы», – мечтает Тягнибок.

Отметим, что по мнению подавляющего большинства украинских экспертов, «незалежная» окончательно утратила свой суверенитет и управляется напрямую из Вашингтона и Брюсселя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть