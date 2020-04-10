После пандемии на Украину за лучшей долей потянутся гастарбайтеры-европейцы – Тягнибок

10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине нужно жить в мире со всеми соседями, кроме «московитов», потому что они «негодяи, оккупанты и агрессоры».

Об этом в эфире телеканала «112» заявил главарь запрещенного в России националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я более чем уверен, что Украина станет другой, как и мир станет другим после этой пандемии. Я оптимист, я уверен, что появится очень серьёзный спрос на создание и укрепление именно национальных государств, и это даст возможность людям, которые действительно болеют за интересы нации, управлять этой страной. Уверен, что следующей нашей экономической моделью будет экономический национализм – свой, к своему, за своим.

Потому что именно эти критические события и показали, что, конечно, соседей нужно чествовать и уважать, кроме московитов, естественно, потому что это агрессоры, негодяи и оккупанты, а со всеми остальными – надо жить в мире, но в первую очередь нужно думать о себе, о своих людях, о своей нации, об обеспечении рабочими местами украинцев.

Чтобы на заработки к нам ездили, а не наши украинцы по всему миру искали лучшей судьбы», – мечтает Тягнибок.

Отметим, что по мнению подавляющего большинства украинских экспертов, «незалежная» окончательно утратила свой суверенитет и управляется напрямую из Вашингтона и Брюсселя.