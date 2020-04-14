14.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия
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После пандемии ряд союзов и альянсов будут подлежать пересмотру – Лавров




После того, как мир преодолеет такой вызов как пандемия коронавирусной инфекции, России нужно будет многое переосмыслить в том, что касается деятельности многосторонних международных структур.

Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пандемия ставит серьёзные проблемы, прежде всего, в том, что касается непосредственно главной задаче – спасения жизни людей, обеспечение их медико-биологической безопасности и комфортной среды обитания человека. Второй вызов – это экономика отдельных стран, мировая экономика, как пандемия влияет на торговые, инвестиционные обмены, на курсы валют.

Вы видите, что происходит со спросом на различные товары, которые обычно пользовались большой популярностью, в том числе и энергоносители. Всё это сейчас приходится решать «с колёс» на уровне отдельных стран и организаций, в которые они входят. И третий вызов – ситуация, которая сейчас сложилась, она проверяет на прочность не только государства, но и интеграционные и прочие объединения, в которые эти государства входят», – заявил глава МИД.

«Я думаю, что после того, как мы общими усилиями преодолеем эту глобальную угрозу, выработаем противоядие на случай повторения подобных событий в будущем, нам придётся многое переосмыслить в том, что касается деятельности многосторонних структур.

Мы, наверное, будем лучше понимать, что думают в частности европейцы о ЕС, о Североатлантическом альянсе, мы будем лучше понимать, как подходить к сотрудничеству на постсоветском пространстве, в деятельности ЕАЭС, других структур, Шанхайской организации сотрудничества, наверное, будут весьма и весьма перспективные дискуссии в таких форматах, как «двадцатка» и БРИКС», – добавил Лавров.

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