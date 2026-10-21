После «Пэтриот» США отберут у нас F-16 – киевский авиа-эксперт

Тарас Стрельцов.  
21.10.2026 16:10
  (Мск) , Львов
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Tехнологии, Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Русские по максимуму используют возможности, создающиеся нынешней неразберихой, связанной с перебоями в поставках американских средств ПВО Украине.

Об этом на канале «Первый западный» заявил киевский авиаэксперт Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские по максимуму используют возможности, создающиеся нынешней неразберихой, связанной с перебоями в поставках американских...

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Ведущая сослалась на публикацию The Washington Post, в которой говорится, что глава Пентагона не предоставил разрешение на передачу Украине ракет «Пэтриот» от других стран.

Пропагандистка выразила опасения, что русские по максимуму воспользуются этим периодом для интенсивных ударов. 

«Мы должны понимать, что враг тоже всё слышит, видит и понимает. И учитывает сегодняшний международный контекст. Понимая, что Украина не просто имеет дефицит тех или иных средств. А, в том числе, этот дефицит официально подтверждается западными партнерами.

И враг будет стараться максимум выжать из этой возможности, в том числе, применяя те средства, противодействовать которым Украине будет чрезвычайно сложно», – подтвердил укро-эксперт.

При этом он добавил, что дело может обернуться не одной нехваткой ракет для «Пэтриот».

«Антибаллистические ракеты Pac-3, Pac-2 – не единственные средства, которые Украина получает или получала от Соединенных Штатов.

И может быть ситуация ещё более сложная, учитывая, что Украина так же зависит от поставок и средств к соответствующим воздушным платформам, таким как F-16 и т. д., которые также поставляются из Соединенных Штатов», – тревожился Долинце.

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