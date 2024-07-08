После переизбрания Санду усилится давление на Церковь – прогноз

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Если Майя Санду переизберётся на пост президента, с новой силой начнётся давление на Молдавскую митрополию с требованием разорвать все связи с Русской православной церковью. Он этом в программе «Тема» на канале «Первый в Молдове» заявил экс-депутат молдавского парламента, редактор издания traditia.md Виктор Жосу.

Он напомнил, что в 2023 году режим Санду начал наступление на епископат Православной церкви Молдовы.

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«Требования формулировались таким образом, что надо разорвать связи с Русской православной церковью. Молдавская церковь сохраняет свою каноническую и духовную связь с Московским патриархатом. У ПЦМ есть томос о самостоятельности [выданный патриархом Алексием Вторым]. В декабре исполняется 30 лет, как она живет как самостоятельная церковь. Никаких административных, финансовых, правовых связей с Московским атриархатом нет. Всё решается у нас тут самостоятельно. У нас свой Синод. У нас есть gредстоятель, митрополит Владимир, и мы в этом смысле самостоятельны», – сказал Жосу.

Ведущая возразила, что это не аргумент для властей: с их точки зрения, «вы канонически подчиняетесь Московской патриархии – значит, вы агенты Кремля».

Эк-депутат ответил, что, несмотря на политический заказ и меры воздействия, в раскольническую Бессарабскую митрополию Румынского патриархата ушло около полутора десятков священников.

«Церковь – это не политическая партия. Верующие – это не электорат. Это люди, которые хотят спастись. И поэтому они ходят в Церковь. Те, кто ушел в Бессарабскую митрополию, они ушли к раскольникам. Те, кто в расколе – они враги Бога и Церкви. Вроде, этот год прошел, давление спало. Нет сейчас такого давления. Соответственно, перестали давить и на настоятелей приходов. Те, кто ушел – ушел. Но большинство держатся. В ноябре было собрание в Кишиневской епархии. Были благочинные, настоятели монастырей. Единогласно было принято решение сохранить ту связь, которая есть, согласно томосу, с Московским патриархатом», – подчеркнул эксперт.

По его словам, после переизбрания Майи Санду на новый срок (а её шансы Жосу оценивает высоко), начнется новое давление на священников и епископат.

«У меня есть присказка – «в колонии выборы всегда за колонизаторов». Но нам в этом смысле проще, потому что с нами Бог», – заключил Жосу.