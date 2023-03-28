После «перемоги» над РФ – Украина станет не нужна Западу – Небоженко

Вадим Москаленко .  
28.03.2023 21:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


В случае, если бандеровскому режиму и коллективному Западу удастся уничтожить Россию, начнутся очень тяжёлые для Украины времена.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если бандеровскому режиму и коллективному Западу удастся уничтожить Россию, начнутся очень тяжёлые...

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«После победы над Россией тяжёлой задачей будет вспомнить о своей субъектности. Потому что, как это ни пикантно, мирная и победившая Россию Украина будет вынуждена ещё доказывать свою полезность международному сообществу.

Потому что Запад будет говорить: «Вот видите, мы вам помогли, у вас теперь сумасшедшие долги, вам на 20 лет хватит их». Что-то они спишут, как Польше в девяностых. Другое дело, что там не крали, и поэтому Польша сейчас Польша», – сказал Небоженко.

Он подчеркнул, что без России вкладывать в Украину деньги никто не станет, и для «незалежной» начнётся тягостное выживание, наполненное коррупцией, внутренними скандалами и борьбой политиков.

«Это очень негативный момент. Чисто объективно складывается так, что побеждённая Россия – это сладкий кусок для Запада. А выигравшая Украина – что с ней делать? Уже не надо создавать публичную витрину Запада.

Будет медленное выживание. И тут будет очень важно, как поведёт себя во внутренней политике, демократии, борьбе с коррупцией, украинская власть», – трепался политолог.

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