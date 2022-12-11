«После «перемоги» у Украины полгода – дальше пропасть» – киевские «мыслтели»

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Центры стратегических разработок, проектирования, программирования будущего – как были в Москве при СССР, так там и остались, а потому Украине крайне проблематично будет восстанавливаться после войны, тем более, что сами украинцы слабо себе представляют планы на собственную страну.

Об этом говорили участники эфира на канале объявленного Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть одна проблема – нам история такой вызов поставила, что если мы будем воспроизводить то, что воспроизводили, нам конец. Или вы думаете победить в войне – это победить? Нет. Это может быть началом крупного краха», – предупредил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«У нас коридор времени, возможностей после победы, это 6 месяцев. После этого начинается серьёзный обвал», – добавил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Арестович отметил, что украинский народ даже себе не представляет, перед какой пропастью стоит.

«В войне мы можем победить. Реально победить – Крым, пятое-десятое. И у нас подломятся коленки навсегда, потому что мы не вытянем послевоенное время. Да, Пиррова победа», – подчеркнул Арестович.

Амелин же констатировал, что даже после «перемоги» иначе, чем сырьевой придаток Украину никто рассматривать не будет.

«Желание подломить нам коленки у всех очень большое, потому что Украина – это будет объект, которые одни будут использовать, как сырьевой придаток, другие будут использовать, как удобную территорию, третьи, как поставщиков людей, и так далее», – признал экономист.

Советник Зе-офиса констатировал, что план по Украине есть у всех, кроме самих украинцев.

Подводя итог, собеседники сошлись на том, что Украина оказалась без будущего по вине «москалей».

«В СССР центры стратегирования, проектирования, программирования будущего были в Москве. Там были институты, были методологии, были люди. Республики выполняли функции зависимую. И, когда мы получили независимость, не оказалось ни людей, не институтов, которые бы занимались проектированием своего будущего. В итоге мы остались в той же ловушке», – объяснил Амелин.

«Они оставили все эти институты, и залезли в такую жопу, в которой они сейчас находятся, потому что ценностная основа дурная. А у нас ценностная основа здоровая, мы это демонстрируем сейчас, потому что масса людей жертвует собой за Украину», – решил под конец подбодрить аудиторию Арестович.