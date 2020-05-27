После первого выстрела Украина навсегда потеряла Донбасс

27.05.2020, Москва, Владимир Гладков

После первого выстрела по мирному населению Донецка 26 мая 2014 года Украина навсегда потеряла Донбасс.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот день не забудет никто в Донецке. Потому что с кем ни разговаривал, подавляющее большинство не могло понять, что это и не могло поверить, что это действительно война. Думали, учения какие-то, даже праздничные мероприятия – даже до такого доходило. Пока не включили новости и не поняли что происходит – у многих вообще не укладывалось», – заявил Корнилов.

Он также отметил, что это был «варварский обстрел», во время которого погибли мирные жители ­ – например, молодой парковщик на железнодорожном вокзале.

«Все что делали донецкие ополченцы до 26 мая, в Луганске до 2 июня – они вели войну блокпостов – точную кальку событий на майдане. Но там же все узаконили, события легитимизировали, в том числе европейской общественностью. То есть так можно! Это же демократично. Дончане точно также поступили – народные губернаторы на Западной Украине, народные губернаторы в Донецке, Луганске, там – блокпосты и здесь блокпосты. Один в один, просто флаги разные», – подчеркнул политолог.

«Первый выстрел был по своему народу, все остальные ­ – по чужому народу. Мы перестали быть для вас своими, вы перестали быть для нас своими. И каждый новый выстрел, обстрел, каждая новая бомба, каждая новая жертва среди детей – они отдаляли нас все дальше и дальше» , – заявил Корнилов.

По его словам, Украина вырыла такую. пропасть, что ее невозможно будет забыть, закопать или зарыть.

«В конечно итоге придется отвечать. И как бы там ни возмущались в Киеве, придется отодвигать эту границу до законных границ ДНР и ЛНР», – сказал эксперт.