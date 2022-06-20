После победы на Украине к нам потянутся постсоветские народы – Уралов

В Евразии уважают справедливую силу, поэтому после установления порядка на территории Украины, союзники России перестанут колебаться в выборе окончательного курса.

Об этом в ходе дискуссионного вечера в Санкт-Петербурге заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы обозначили территории нашей империи – это постсоветское пространство. И тут выбор будет войной. Часть постсоветских элит сделает свой добровольный выбор – станет нашими союзниками. Сейчас можно задавать вопросы о качестве этих союзников. Вы видели выступление президента Казахстана в Петербурге. Но это будет добровольный выбор, поверьте. В той же Азии уважают силу. Если вы посмотрите на национальную культуру наших евразийских братьев, то это всё основа «белого царя».

Моя любимая история, кочевые эвенки, сибирский народ, в 1812 году (тогда же другие были коммуникации) пришла новость, что Наполеон напал на Москву, они сели, собрали ополчение и собрались ехать спасать Москву, но это уже был 1814 год, делегация приехала, им говорят – уже поздно. Но они же зачем-то поехали это делать. То есть мотив какой-то был. В Азии уважают силу, но силу справедливую.

И поэтому, когда будет установлен более справедливый миропорядок на территории ПостУкраины (а мы видим, что он уже более справедливый – Херсонская, Запорожская области, не говоря о ДНР и ЛНР), к нам потянутся многие. Нас не уважали именно за слабость», – рассказал Уралов.