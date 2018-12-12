После “победы над Россией” украинцы ищут в США защиты от “Газпрома”

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

НАК Нафтогаз Украины хочет привлечь американские суды к разбирательству с Газпромом о взыскании $2,6 млрд, которые присудил Стокгольмский арбитраж, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет российский КоммерсантЪ.

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По данным издания, Нафтогаз 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу Газпром) и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа). Оба ответчика зарегистрированы в Техасе.

Нафтогаз просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, что должно помочь в процессе против Газпрома в Нидерландах. Как отмечает издание, в нем Нафтогаз попробует оспорить сделку, по которой Газпром передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода Турецкий поток российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

Взыскать с Газпрома $2,6 млрд в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах Нафтогаз пытается с лета. Суд Амстердама одобрил арест активов 30 мая. Только в Нидерландах речь идет о семи компаниях, но до ареста дело дошло лишь в одном случае – с оператором Голубого потока Blue Stream Pipeline Co.

Юристы Нафтогаза заявляли, что акции South Stream Transport были переведены из прямого владения Газпрома на его дочернюю компанию Газпром трансгаз Краснодар за день до вынесения решения суда в Амстердаме об аресте активов. Они считают, что таким образом российский должник попытался вывести актив из-под ареста, и готовятся подать соответствующий иск в Нидерландах.

В Нафтогазе потвердили, что обратились в американские суды. По словам коммерческого директора НАК Юрия Витренко, США – это не единственная юрисдикция, где Газпром ждут проблемы.