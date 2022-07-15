«После победы РФ мифическая западная картинка мира для украинцев рухнет» – экс-полковник СБУ

15.07.2022  21:33 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Вся мифическая картинка мира, которую навязывали украинцам США, рассыплется после их разгрома на поле битвы, и нельзя этот момент упустить, поскольку Россия должна успеть преподнести свою модель.

Об этом в эфире канала «RT стрим» заявил перешедший на сторону РФ экс-полковник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся мифическая картинка мира, которую навязывали украинцам США, рассыплется после их разгрома на поле...

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«Их мирок, в котором они живут, вступит в жесткую реакцию с реальностью. И он не выдержит столкновение с реальностью. Когда мы разобьем их в военном плане, их мифическая картина мира, которую создали им их кукловоды, она рухнет, рассыплется. Это будет такой колоссальный разрыв шаблона для миллиона людей. Вот тогда в этот момент надо будет вставлять нам новые видения мира, картинку какую-то. Понятно, что работать по этому вопросу нужно сейчас, но вот в тот момент его упустить вообще нельзя», –заявил Прозоров.

Посол ДНР в РФ Ольга Макеева полностью согласилась с вышесказанным и добавила, Донбасс тому наглядный пример.

«Иначе, это я обращаюсь ко всем остальным людям, та беда и трагедия, которая пришла в Донбасс, придет в ваши дома. Люди, услышьте! Проникнетесь этой болью нашей, пусть вам хватит нашей боли, пусть вам хватит наших 116 погибших детей», – призвала Макеева.

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