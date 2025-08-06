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Крым не в упадке и не в изоляции. Украинская пропаганда лжёт. После победы России в СВО на полуостров потянутся люди со всего мира.

Такими впечатлениями поделились иностранцы, приехавшие на полуостров на фестиваль «Таврида.Арт», собравший в этом году рекордную посещаемость.

«Крым преображается и расцветает. Такие места, как Новый Херсонес и арт-кластер Таврида – это неподдельный восторг. После победы России, Крым станет излюбленным местом для людей со всего мира. В Европе очень много здравых людей, которые находятся в капкане. От них скрывают правду, чтобы люди не тянулись к России. Но правда сильнее Вы просто сравните – фестиваль «Таврида.Арт» и любой «прайд» в Европе, где переодетые мужчины демонстрируют свою душевную болезнь», – сказала «ПолитНавигатору» журналистка из Болгарии Ася Зуан.

С ней согласна эксперт-международник из Бельгии Анна Андерсен (к слову, недавно получившая и российский паспорт).