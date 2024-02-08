После победы России придётся перевоспитывать целое поколение враждебных русофобов – Бедрицкий

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С 2014 года на Украине выросло целое поколение русофобов, поэтому с окончанием активной фазы боевых действий денацификация Украины не закончится. Это территория с враждебным населением, с которым надо работать долго и основательно.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе, посвященной десятой годовщине начала Русской весны, заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое страшное, что произошло с 2014 года до начала СВО, это то, что на Украине выросло целое поколение, воспитанное в ненависти по отношению к России, к Крыму. Украина с 2014 года начала целенаправленно, что определялось не только украинскими политиками, но и западными интересами, выстраивать нацию через кровь, через информационную блокаду, когда не было и нет до сих пор доступа к альтернативной информации, к пониманию того, как живут люди в России. Вспомнить эти пресловутые украинские заявления о том, что «русские выносят унитазы, потому что у них нет туалета в домах». И как потом нам с этими людьми работать, чтобы изменить такую ментальность? В данный момент этого не происходит», – отметил Бедрицкий.

По словам эксперта, на рубеже 2013-14 года произошло разделение информационного пространства, которое прежде считалось единым (на самом деле, разделение началось еще во времена Виктора Ющенко – с вытеснения русского языка и российского ТВ, а устраивавший Москву Виктор Янукович ничего не сделал для восстановления, – прим ред.).

«На Украине перекрыты любые каналы альтернативного информирования людей. Есть только те тезисы, те пропагандистские штампы, которые внушаются на уровне государства, и доступа к альтернативным вещам нет», – указал Бедрицкий.

Процесс денацификации, по его словам, становится очень сложной задачей на фоне того, что на Украине долгое время культивировались русофобские и антисоветские идеи.

«В тех областях, которые уже входят в состав России, там процесс денацификации проводится. Да, с определёнными издержками, но, тем не менее, если говорить об Украине, до тех пор, пока там сохраняется нынешний режим, либо его правопреемник по идеологии, это просто невозможно – проводить денацификацию. Нужно освобождение этих регионов. И ситуация здесь другая – это территория с враждебным населением. И нужно признать, что чем дальше мы будем продвигаться на Запад, тем больше мы будем встречать сопротивление со стороны людей. Уже даже не военное сопротивление. Их надо как-то контролировать, и нужен переходный период, когда сознание людей будет плавно меняться. Процесс этот, к сожалению, не быстрый. И он не исчерпывается специальной военной операцией», – заключил эксперт.