После победы Зеленского Москве нужно менять подходы – российские СМИ

24.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

МИД Российской Федерации после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украину должен продемонстрировать новые подходы.

К такому выводу приходит “Независимая газета”, отмечая, что Москве нужно понимать почему победил Зеленский, если она желает как-то выстраивать отношения с новой украинской властью.

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“Быть может, украинцы просто выбрали «анти-Порошенко». Но быть может, они проголосовали за мир и нормализацию отношений с Россией, действительно посчитав, что Зеленский сможет этого добиться. Вероятно, совпали несколько факторов. Москве нужно правильно интерпретировать этот политический месседж”, – пишет издание.

При этом подчеркивается, что Зеленский начнет свой президентский срок в роли оппонента России, а не ее друга, коллеги или проводника интересов, поскольку крымскую и донбасскую повестку никто не отменял.

“Сможет ли Кремль воспринять Зеленского всерьез, а не заниматься его последовательной маргинализацией? Внутри страны российская власть не привыкла говорить со своими оппонентами на равных, не указывая им их место, не умаляя. Но Зеленский получил серьезный мандат, и если отношения с Украиной для РФ важны, то Москве придется перестраиваться. Это касается всех институтов, отвечающих за внешние связи, включая МИД, для которого, как кажется, основным направлением деятельности все чаще становится пропаганда, а не дипломатия, налаживание контактов”, – резюмирует “НГ”.