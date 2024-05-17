После покушения на Фицо европейские консерваторы получают мощный импульс – болгарские эксперты

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо носило политический характер. В него стрелял человек, не согласный с его политикой. Если Фицо выживет, его партия одержит уверенную победу на выборах в Европарламент. Европейские консерваторы получают очень мощный импульс.

Такое мнение высказал болгарский телеведущий программы «Утренняя Болгария» на телеканале Bulgaria ON AIR Огнен Даскарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость передачи, историк из Института балканских исследований Болгарской академии наук доктор Мариан Карагезов назвал нападение на словацкого премьер-министра беспрецедентным.

«Поляризация в обществе является серьезной проблемой. Ее легко вызвать, но трудно вылечить. На европейском уровне все политические лидеры резко осудили нападение на Роберта Фицо. При этом мы увидели, что некоторые СМИ и аналитики были не столь решительны в осуждении теракта. Европейские политики проявили куда большее единодушие», – прокомментировал Карагезов в эфире.

Огнен Даскарев напомнил о резонансном убийстве в 2018 году словацкого журналиста Яна Куцяка, занимавшегося расследованием мошеннических схем:

«После этого Фицо потерял власть. Его заставили уйти, но он снова вернулся. А то, что он хочет контролировать СМИ – я думаю, его спровоцировали его враги».

Д-р Карагезов отметил, что в Польше, Словакии и Венгрии власти отстаивают суверенитет своих стран перед лицом ЕС, пусть с разными политическими ориентациями.

«Они упорно борются за темы, которые считают важными. Словакия – страна, которая является непосредственным соседом Украины… в этом смысле её напрямую затрагивает то, что там происходит», – уточнил он.

«Если бы на месте покушения был второй стрелок, словацкий премьер-министр не выжил бы», – высказал мнение журналист.

«Очевидно, что есть пробелы [в сфере безопасности первых лиц]. После случая с Фицо охрана Трампа усилилась. Два месяца назад Трамп анонсировал публичные дебаты. При этом Байдена сторонники призвали не идти на дебаты», – напомнил Даскарев.