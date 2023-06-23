После поражений на фронте Киев начнет террористическую войну – ветеран «Альфы»

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Российское общество, правоохранители и спецслужбы должны быть готовы к тому, что после поражений на фронте украинские неонацисты активизируют террористическую деятельность на территории РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил почетный президент Международной Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше украинцы будут терпеть неудачи на фронте, тем больше они будут предпринимать действий террористического и диверсионного характера на территории нашей страны. На нашей территории, к сожалению, серьёзно разветвлённая агентурная террористическая структура СБУ, они даже сами похваляются и не скрывают этого. Это вызвано тем, что на территории РФ находится большое количество украинских беженцев. На нашей территории около шести миллионов беженцев из ЛДНР, и один миллион украинцев, которые работали до СВО на нашей территории», – сказал Гончаров.

Он подчеркнул, что в ближайшее время террористическая угроза со стороны России возрастёт.

«В этом случае потенциал СБУ серьёзен. Говорить о том, что это только одиночки – да, к сожалению, мы имеем факты, когда даже наши школьники за десять тысяч рублей пытались разбирать шпалы. Думаю, что эта проблема будет с каждым разом возрастать, и к этому наши спецслужбы должны готовиться. Если мы думаем, что эти пять миллионов людей, которые покинули территорию ЛДНР, с большой любовью к нам относятся – это не так. Есть большой процент тех, кто покинул вынужденно эту территорию, и является сторонником России. А есть те, кто был заранее завербован, и по указанию разведки Украины получили даже российские паспорта, чтобы спокойно передвигаться по территории РФ», – добавил офицер.