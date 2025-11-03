После поражения Украины, войну с Россией начнёт Прибалтика, а за ней поляки с финнами – британский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае прекращения антироссийской войны на Украине, она будет развязана в странах Прибалтики, Польше или других государствах Северной Европы.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Путин выиграл, а Украина была побеждена, то со временем возникло бы серьезное напряжение между Россией и странами Балтии, Польшей, Финляндией, Норвегией, Швецией и другими. В этом случае действительно появился бы риск новой войны. Уже сейчас существуют риски приграничных инцидентов, как мы видели, и они могут перерасти во что-то большее», – рассуждал Фридман.

Однако он убежден, что руководство России явно не хочет затяжной и дорогой войны со всем блоком НАТО.