После поражения Украины, войну с Россией начнёт Прибалтика, а за ней поляки с финнами – британский профессор

В случае прекращения антироссийской войны на Украине, она будет развязана в странах Прибалтики, Польше или других государствах Северной Европы.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Путин выиграл, а Украина была побеждена, то со временем возникло бы серьезное напряжение между Россией и странами Балтии, Польшей, Финляндией, Норвегией, Швецией и другими. В этом случае действительно появился бы риск новой войны.

Уже сейчас существуют риски приграничных инцидентов, как мы видели, и они могут перерасти во что-то большее», – рассуждал Фридман.

Однако он убежден, что руководство России явно не хочет затяжной и дорогой войны со всем блоком НАТО.

«Я не думаю, что Путин этого хочет или способен на это. Конечно, Россия может иметь определенные локальные преимущества, какие-то возможности на отдельных направлениях.

Но если говорить о воздушной мощи и других стратегических компонентах, НАТО во много раз сильнее. Поэтому я не верю, что Путин хочет воевать с НАТО. По крайней мере сейчас.

Однако риски возрастут, если Украина будет побеждена. Именно поэтому я считаю в интересах НАТО сделать все возможное, чтобы этого не произошло», – призывал британец.

