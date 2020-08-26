После посещения Крыма украинскую преподавательницу арестовали как «шпиона ФСБ»

26.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Несколько дней назад украинские силовики арестовали главу общественной организации «Русичъ» в Херсоне, преподавателя местной академии непрерывного образования Татьяну Кузмич.

СБУ подозревает ее в государственной измене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным украинских спецслужб, Кузьмич, находясь в Крыму в 2015 году, была якобы завербована ФСБ и шпионила в Херсонской области в пользу России. По информации «ПолитНавигатора», Татьяна Кузьмич действительно посещала Крым – в Судаке у нее живет дочь с семьей.

При этом, посещение полуострова для граждан Украины не запрещено, но Кузьмич, которая профессионально связана с преподаванием русского языка и литературы, а также руководит общественной организацией, на родине постоянно клишировали «путинским шпионом», «агентом ФСБ» и прочими ярлыками, но это происходило на уровне свидомитов-майданщиков, а теперь дело дошло до официального обвинения.

Арест общественницы продлен до 9 августа, ей грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

По словам экс-депутата Верховной рады от Херсонской области Алексея Журавко, не признавшего госпереворот 2014 года и вынужденного покинуть Украину, арест Татьяны Кузьмич – это очередное свидетельство того, что украинские силовые органы при новом президенте Владимире Зеленском повторяют политику его предшественника Петра Порошенко и репрессируют людей по фейковым обвинениям.

«Очередной бред сумасшедших из СБУ. Нашли кого сажать, особенно за такую организацию и якобы подрывную деятельность. Я знаю этого человека, не занималась она никогда этим, и то, что они говорят, что завербовала ФСБ, еще кто-то там — очередной бред.

Это еще одно доказательство того, что сегодняшняя украинская власть продолжает действовать по заданию «обкома» США и других сателлитов в разжигании ненависти к русским и согражданам, которые уважительно относятся к россиянам. Эта операция еще раз доказывает, что людей на Украине запугивают. Народ таким образом «нагибают» и загоняют в угол, так что Зеленский – это тот же Порошенко», – заявил Журавко.