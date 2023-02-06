После поставок GLSDB под угрозой удара окажутся Таганрог и Курчатовская АЭС

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Поставки Украине бомб GLSDB дальнего действия до 150 км ставят под угрозу не только Север Крыма, Бердянск и Мариуполь. Обстрелам может подвергнуться Таганрог, Курск, Белгород и даже Курчатов с атомной станцией.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что это по сути такие бомбы-ракеты малого диаметра наземного базирования, которая способна преодолевать 150 км. И если мы посмотрим на линии боевого соприкосновения на карте и добавим 150 километров, то мы поймем, что под угрозой не только запорожские Мелитополь, Бердянск и Энергодар, но и Мариуполь, Таганрог, Луганск, Россошь и даже Джанкой, Белгород, Губкин, Курск и даже Курчатов, где атомная станция. Это серьёзная угроза, и рассказы американцев о том, что якобы они сказали, туда бейте, а туда не бейте, это рассказы для не знаю кого, – отметил Рогов.

По его словам, уровень террористической опасности и угроз теперь резко возрастает.

«Надо бить на упреждение, потому что как показала практика по обеспечению безопасности атомной электростанции, благодаря тому, что наша армия начала уничтожать боевые расчёты боевиков Зеленского не во время обстрелов, а предвосхищая эти события, интенсивность обстрелов упала.

То есть как только боевые расчёты начали разворачиваться, то от нас сразу же прилетает. И как правильно заявляет руководство Российской Федерации, чем более дальнобойное оружие будет у врага, тем дальше надо будет отодвигать линии соприкосновения», – добавил чиновник.

Он добавил, что, очевидно будет усиление систем ПВО, по крайней мере в тех районах, где располагаются какие-то потенциально опасные объекты. При этом в зоне поражения, в том числе, оказываются предприятия химической промышленности на Севере Крыма.

«Надо понимать, что параллельно вот с этими бомбами-ракетами на 150 км Запад ещё поставляет и достаточно большое количество ударных беспилотников, дронов-камикадзе, которые полетят если не тысячами, то сотнями, и об этом уже заявлено и комментируется. Здесь, конечно, по- моему нужны технические и технологические решения, – считает Рогов. – Те же пикапы с пулемётами и прожекторами, которые смогут просто ловить именно беспилотники и уничтожать их, как зенитки, а серьёзные комплексы ПВО будут использоваться для защиты стратегических объектов», – считает представитель Запорожской администрации.

Угрозы атаки Крыма представитель администрации Запорожской области не считает чем-то пропагандистским или фантазийным.

«Они работают с аудиторией, то есть они не просто рассказали и забыли – нет, идёт подготовка общественного мнения, что это сделать надо, это необходимо. То есть захват и выход к Бердянску через Мелитополь с блокадой сухопутного коридора в Крым и возможности обеспечения мирных жителей и нашей армии на территории Запорожской и Херсонской областей. То есть однозначно это уже аудитории там продано, а если продано, значит будут пытаться реализовывать. К этим срокам уже будет мало-мальски большие объёмы оружия с новыми видами вооружений, опять же закончена мобилизация, чтобы кинуть достаточное количество людей, – уверен чиновник.

н подчеркнул, что у России есть небольшой люфт времени, чтобы начать наступление и закрепиться на новых позициях, отодвинув линию соприкосновения и нанеся противнику сокрушительный удар, чтобы он не смог восстановиться даже путём мобилизации и набора нового вида вооружений.

Политик напомнил, что с начала военной операции все поставки оружия на Украину объявлялись как гарантированная победа.

«Так было с «Байрактарами», «Джевелинами», «Хаймарсами» и теперь с «Леопардами». Но с точки зрения анализа происходящих процессов и целеуказаний с нашей стороны и со стороны противника, который отказался от собственного русского имени и превратился в этнографический материал, победа будет за Россией», – убежден Рогов.