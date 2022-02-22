После признания ЛДНР боснийские сербы поздравили русских Украины

После признания Россией ЛДНР на въезде в столицу Республики Сербской БиГ – Баня-Луку, появился баннер, поздравляющий всех русских Украины.

Об этом сообщает в своем фейбуке собкор проекта «Балканист» в Республике Сербской Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хавич выложил на своей странице собственноручно сделанное им фото, запечатлевшее баннер, вывешенный на одной из эстакад на въезде в столицу Республики Сербской – Баню-Луку.

«Русские Украины, сербы вместе с вами. Это называется Свобода! 21.2.2022», – гласит надпись на баннере, выполненном в цветах сербского и русского триколоров на русском и сербском языках.

«Сегодня в Баня-Луке, столице Республики Сербской. Её независимость ещё впереди!», – написал Хавич, отметив давнее желание сербского энтитета выйти из состава Боснии и Герцеговины.