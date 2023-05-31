После провала летнего наступления ВСУ Запад попытается заморозить конфликт – Карасёв

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Поскольку на данный момент ни Киев, ни Москва не согласны на заморозку конфликта, какие-либо мирные переговоры по тому или иному сценарию могут начаться только по итогам обещанного наступления ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последнее время тема замораживания конфликта активно обсуждается, ссылаются на разные источники, в том числе Белый дом и руководство НАТО. В базе всех этих предложений лежит один нарратив – что Украина должна согласиться с потерей захваченных территорий, а коллективный Запад должен гарантировать мир и спокойствие на оставшихся территориях Украины.

Но непонятно, как реагирует на это сам Киев, и сама Москва», – поинтересовались в студии.

«Ни Киев, ни Москва на это не пойдут. Это может сыграть, а может и другой сценарий будет. Это будет ясно уже по результатам наступления – чем закончится украинское наступление, где оно остановится, с какими результатами, и так далее. Если получится всё отвоевать, тогда это идеальный сценарий – Украина в НАТО, и так далее. Всё зависит от того, когда наступит военно-оперативная и военно-стратегическая ясность. Тогда наступит и военно-дипломатическая ясность – что и как делать дальше. Потому что Россия, понятно, будет продолжать дальше. Цели СВО не выполнены, не вижу я пока в Москве, что там готовы на дипломатическое урегулирование. Риторика Москвы становится всё жестче», – сказал Карасёв.

Он подчеркнул, что в случае провала наступления Украина будет не в состоянии продолжать войну, и тогда Запад может попытаться заморозить конфликт.

«А Украина, понятно, если не получится полное освобождение территорий – будут ли силы у Украины на повторное наступление в ближайшие три-четыре месяца? Соберут опять эти «Леопарды», БТР, и так далее? Если соберут, если есть у Запада возможности подготовить ещё такое наступление, тем более что для этого нужно не только технику, но и живую силу собирать, готовить новые бригады. Время уйдёт, и захочет ли Запад заниматься этим – вряд ли», – отметил он.

«Тогда замораживается конфликт, чтобы сдерживать Россию, потому что у неё есть ВПК и возможности пополнять резервы. И тогда вариант – заморозить, гарантии НАТО, и, таким образом, ситуация может законсервироваться на неизвестно сколько лет. Всё зависит от того, что летняя военная кампания это всё и решит», – добавил политолог.