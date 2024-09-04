После провала с Курском дальнобойные ракеты США стали последней надеждой Зеленского

Анатолий Лапин.  
04.09.2024 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина выпрашивает у США дальнобойные ракеты и разрешение бить ими вглубь территории России, поскольку это последний шанс для действующей власти получить хоть какие-то козыри перед переговорами с РФ. Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Карасева, вторжение в Курскую область, на которое изначально делал ставки Киев, не привело к желаемому результату.

Украина выпрашивает у США дальнобойные ракеты и разрешение бить ими вглубь территории России, поскольку...

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«С точки зрения украинского руководства спасти ситуацию можно именно ударами по военным целям дальнобойными американскими ракетами, и если идти на переговоры, то идти с намного более лучшими позициями. Курск тут мало чем помог – был расчет на то, что Курская операция будет намного более успешная, она даст некие переговорные карты хорошие.

Это не сыграло, и теперь это – последняя надежда на то, чтобы выровнять ситуацию и идти на переговоры на более-менее приемлемых позициях. Получится это или нет – вопрос. Насколько я знаю, пока миссия Умерова-Ермака – они были на выходных в Вашингтоне – не принесла особых надежд», – заявил Карасев.

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