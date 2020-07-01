После провальных выборов «слуги народа» разбегутся по другим партиям – экс-нардеп

01.07.2020, Киев, Максим Карпенко

От президента Украины Владимира Зеленского уже к осени начнут бежать члены его фракции «Слуга народа», которые испугаются дальнейшего падения рейтинга политсилы и примкнут к более «тяжеловесным» партиям.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мураева, спасти рейтинг Зеленского может только мир на Донбассе.

«Рейтинг может упасть к октябрю, и в конституционный срок, если проведет Зеленский выборы, то все поймут, что рейтинг президента сильно низкий, и от него начнут отваливаться группы народных депутатов в парламенте.

Они будут искать себе новые берега, новые политические проекты. Учитывая, что они его не идейные сторонники, а случайно собранные люди, прошедшие где-то в Трускавце молодую школу лидерства, они начнут укреплять какие-то блоки.

Тимошенко, «Европейскую солидарность», ОПЗЖ, «Голоса» – чего угодно, что покажется им перспективным.

Единственное – им нужны какие-то победы. Ну вот какая первая победа вам может приходить в голову? Наверное, какой-то прогресс в вопросе мирного урегулирования конфликта. Что может быть индикативом того, что этот прогресс есть? Проведение там выборов.

Поэтому, если выборы одномоментно пройдут и там, и здесь, то есть шансы, что падающий рейтинг или тренд этого падения будет остановлен или наоборот, они получат дополнительные голоса. За мир на Донбассе ему простят многое», – заявил Мураев.