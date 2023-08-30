После Пскова появился повод открыть второй и третий фронт – Крапивник

Елена Острякова .  
30.08.2023 21:53
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Эстония


Атака дронов на псковский аэродром может стать поводом для открытия второго фронта против Украины из Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил офицер армии США в отставке Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака дронов на псковский аэродром может стать поводом для открытия второго фронта против Украины...

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«Это 700 км от украинской границы, если они облетели Беларусь. Если они пролетели через Белоруссию, это нарушение воздушного пространства и военные действия против Белоруссии. Если Лукашенко на такое пойдет, то можно спокойно открывать против Украины второй фронт с севера», – отметил Крапивник.

В случае, если дроны летели со стороны Эстонии, Россия должна сделать дипломатические демарши, после чего появится право разобраться с чухонцами, полагает он.

«Если это с Эстонии, я бы лично очень жестоко ответил дипломатически. Созвал бы комитет ООН и выдвинул бы ноту к НАТО, что мы это считаем военными действиями против РФ со стороны Эстонии и воспринимаем как декларацию войны. Это не попадает под пятую статью устава НАТО. Вряд ли много стран побегут за Эстонией. Можно самолеты отодвинуть подальше от границы, а можно границу отодвинуть подальше от них», – сказал Крапивник.

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