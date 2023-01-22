После Рамштайна. Запад уверен, что ему ничто не угрожает

Начало совещания пятидесяти министров обороны стран-военных спонсоров Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии совпало с грандиозной воздушной тревогой в Незалежной. Привычный уже для украинцев вой сирен в этот раз стал звуковым сопровождением спектакля, рассчитанного на внешних зрителей.

Список передаваемого Украине оружия достаточно обьемен и желающие без труда могут найти его в СМИ и соцсетях. Но само по себе перечисление разнообразной «брони» – это ни о чем. Важно, для чего это делается и почему именно сейчас. Если перевести слова разнообразных Столтенбергов, Милли и Остинов на политический язык – это значит, что Запад решил идти до конца, сделал окончательную ставку на эскалацию, а все посылавшиеся ранее Кремлю сигналы о готовности к переговорам – банальный блеф для выигрыша во времени.

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Сейчас же лидеры Запада без обиняков заявляют о том, что в войне наступает переломный момент. Для этого Штаты, как главный застрельщик и идеолог нового крестового похода на восток, не только нагибают союзников по НАТО, заставляя их по полной вкладываться в предприятие в расчете на будущие барыши в случае победы, но и подметают буквально все сусеки, вплоть до третьих стран. От спонсоров Киева требуют не только поставлять новое вооружение, но и заниматься поиском боеприпасов для старых систем и их обслуживанием.

При этом нельзя сказать, что в Европе и за океаном не понимают всех рисков. Напротив, там сидят не безумцы-фанатики, а вполне рациональные и расчетливые люди, хорошо помнящие историю, как недавнюю, так и более отдаленную, о чем свидетельствуют вот эти слова еврокомиссара Борреля:

«Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину», – пояснил он.

Ответом на вопрос, почему же при всем при этом Запад так закусил удила именно теперь, можно считать вот эти размышления российского военного эксперта Владислава Шурыгина:

«Год войны убедил коллективный Запад в полной безопасности нынешнего «крестового похода» против России, которая заперта на пространстве «варзоны» Украины, и не имеет возможности вывести противостояние на территории стран Запада без сползания в большую конвенционную войну, в которой победить США и блок НАТО не сможет. «Последний довод» – ракетно-ядерную булаву у России непрерывно выламывают из рук, беспрецедентным дипломатическим давлением на высшее политическое руководство, пугая превращением России в страну изгой, страну отверженных. В этих условиях война с Россией для Запада это поход в тир, ничем не угрожающий существованию коллективного Запада, где русские это жестяные уточки, движущиеся по кругу».

Понятно, что при столь взвинченных ставках вопросами цены не заморачиваются. Тем более, что платит эту цену Украина, причем – добровольно, ежедневно отправляя в топку войны трехзначные цифры людских потерь – если верить обнародованным Der Spiegel данным BND – Службы внешней разведки Германии. Несложные подсчеты с опорой на эти ориентиры дают нам примерно 27-30 тысяч потерь ВСУ за последние три месяца упорных боев в районе Артемовска и Соледара.

Не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять – после того как на Украину приедет новое натовское «железо», людских потерь станет еще больше. А в случае получения Украиной «Абрамсов» с «Леопардами» – больше в разы, поскольку серьезный танковый кулак позволит Залужному перейти в масштабное наступление, а потери наступающей стороны всегда выше.

Кстати о танках. Единственной ложкой дегтя в бочку меда для киевских плохишей стала заминка с передачей Украине немецких и американских танков. Вашингтон давит в этом вопросе на Берлин – мол, надо бы скорее, а немцы отбрехиваются в классическом стиле – только после вас.

Пока что вопрос подвис, но тот же Столтенберг дал понять, что это дело лишь времени, и к весне, когда на Западе ожидают нового украинского контрнаступления, янки таки дожмут фрицев. В Киеве подтверждают: следующая встреча в «формате Рамштайн» состоится уже в феврале и будет посвящена не только танкам, но и поддержке Украины авиацией.

«Следующий «Рамштайн» будет авиационный», – заявляет замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига.

Зато Лондон не подкачал, пообещав дать Киеву 14 танков уже сейчас. Вроде бы немного, но если учесть, что одновременно с Туманного Альбиона идут запчасти на еще сотню танков, можно сделать вывод, что это лишь первый транш, а дальнейшие поставки уже запланированы и оплачены.

Понятно, что все это вместе взятое еще не тянет на формат новой «Курской дуги», однако даже в таком виде выводит военные действия на украинском ТВД на принципиально новый уровень эскалации – до сих пор невиданный.

Так что есть смысл всерьез прислушаться к тем экспертам-пессимистам, которые пророчат России жаркий февраль. Оптимисты говорят о том же, но с поправкой на март-апрель. Речь идет о попытке наступления на Крым, поддержанном дальнобойными ракетами, достающими до южного побережья.

Остается надеяться, что у российского военно-политического руководства есть, чем на это ответить, и это будет не очередной жест доброй воли ради деэскалации.

Сейчас обе стороны – и мы, и Киев – ходят по тонкому льду, копя силы для решающего рывка. А там – либо победитель срывает банк, либо проигравший плачет и платит за все. В этом смысле обсуждаемые сейчас экспертами сценарии возможной операции с территории Белоруссии сколь заманчивы, столь и рискованны.

Нет уверенности, что Россия готова к такому рывку имеющимися силами, если мы не хотим сделать российскую реальность зеркалом украинской, где людей для отправки на фронт хватают прямо на улицах. Каждый новый украинский мобилизованный увеличивает разрыв в живой силе между нами и противником, и разрыв этот пока не в нашу пользу, даже несмотря на чудовищные украинские потери.

Да и судя по накалу истерии на Западе относительно готовящегося вот-вот нового похода на Киев, у противника просчитали вероятности и сочли их приемлемыми для себя. Оттого и вот эти западные плачи о слабости Украины – Россию явно заманивают этой кажущейся слабостью, приглашают на повторную попытку вторжения. Как бы это в итоге не оказалось банальной ловушкой, выбраться из которой будет значительно дороже, чем в нее попасть.

В общем, вопросов хватает, а с ответами пока не очень. Самое главное – 1 февраля близится, а мы до сих пор не знаем, как обстоят дела со снабжением армии и работой ВПК на нужды фронта. До сих пор в публичном поле нет банального аудита в этих сферах, зато есть пессимистические оценки ряда ранее не замеченных в алармизме солидных отраслевых экспертов типа Виктора Мураховского, который пишет едва ли не о снарядном голоде.

Возможно, у страха глаза велики, беда в том, что этот страх никто толком не развеивает. Не бодрыми, но голословными реляциями о том что «у нас все есть», а цифрами и фактами. Пока же к подозрениям о том, что гипотетический русский рывок может застопориться из-за того что «в кузнице не было гвоздя», дополняются прорывающимися в ленты новостей жалобами контрактников на невыплату зарплаты.

Кто-то скажет – мелочь и единичный факт. Возможно. Но сумма таких единичных фактов дает на выходе не очень веселую общую картину. Россия не может себе позволить ввязаться в рискованные сценарии без четкой уверенности в том, что тыл не подведет.

При этом и времени у России не так много – вот такой вот шпагат получается. Думать, что время играет на нас, а значит, можно себе позволить затягивание конфликта на годы – такая же ошибка, как и разговоры о возможности выиграть у Запада войну на истощение. Эта война сама себя не выиграет.