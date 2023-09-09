После референдума жители новых регионов перестали «держать фигу в кармане», – блогер

Пример Крыма является воодушевляющим для жителей новых регионов России. Если до референдума они боялись выразить симпатию к России, опасаясь быть покаранными в случае возвращения Украины, то теперь они видят позитивные изменения и количество держащих «фигу в кармане» сократилось.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По опыту прошлогодней своей службы – я общался с людьми из слоя предпринимателей в Запорожской области, они прямо говорили еще до референдума, что «если у нас не будет референдума, то есть, будет зона безвременья, – для них пример ЛДНР был негативный, – они говорят: «Мы будем подрываться и уходить». То есть, пример Крыма для них был сверх позитивный, они ждали референдума, чтобы закрепилось юридически право собственности, все законодательные механизмы заработали, правовые и прочие. В принципе, сейчас я руку на пульсе держу, общаюсь с коллегами, – по закрытой социологии, когда людей опрашивают не напрямую, а косвенно, где-то на 15-17% уменьшилось число тех, кто держал фигу в кармане. Их было до 40% общей массы… Часть людей не то, что за Украину – они боятся делать какие-то действия, которые потом позволят их идентифицировать как пророссийских. А большинство людей, даже если без сложных каких-то конструкций, идеологических хотят благоустройства окружающей среды, личного уровня доходов, благосостояния и безопасности на всех уровнях», – заявил Васильев.