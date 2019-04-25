После решения Путина в Киеве сразу захотели отменить блокаду Донбасса

25.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Украина не займется разрешением проблемы в Донбассе, регион превратится в «Большую Абхазию», населенную гражданами России.

Об этом в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, силой захватить Донбасс не получится, потому Украине нужно восстанавливать экономические отношения и свободное сообщение с Донбассом.

«Если мы и дальше будем думать, что оно самотеком само будет плыть, то все закончится тем, что тут будет большая Абхазия – ОРДЛО, превратится просто в большую Абхазию или большое Приднестровье с российскими паспортами. Там же люди тоже подвешены, многие из них симпатизируют России и не против получить русские паспорта, не против того, чтобы Россия их забрала.

Если мы не вступаем в борьбу за этих людей, а в какую борьбу мы можем вступать – попытаться отбить не хватит сил у ВСУ… Наступление маловероятно. Что еще тогда получается? Да ничего – остается второй путь – открывать границу с ОРДЛО, начать налаживать экономический обмен, начать платить пенсии и так далее», – заявил Романенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», СНБО Украины узаконил начатую боевиками-националистами блокаду Донбасса, приняв решение запретить перемещение грузов через линию разграничения.