Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Киев, Максим Карпенко
  5 034 просмотров
Киев, Культура, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина

После “революции достоинства” популярный украинский певец вынужден побираться


Некогда известный украинский артист Иво Бобул, ранее выступавший на концертах в поддержку Виктора Януковича,  сегодня едва сводит концы с концами, нередка обращаясь за помощью к старым друзьям по цеху.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По его словам, сейчас у него бывают такие времена, когда нет денег на продукты и оплату счетов.

«Уже не те цены, которые были, когда мы работали. Уже те цены называть нельзя, потому что просто люди бедные, не пригласят. Уже половина даже из того, что получали, вот, половина того, может быть. Не за что за квартиру платить, потому что просто нету. Меня жизнь немножко подкосила… Помогают. Саша Серов помогает, здесь ребята помогают, как только могут. Бывают какие-то концерты, ездим по этим клубам старым. За границу сейчас поеду потому что пригласили. Еду немножко попеть и заработать несколько копеек для жизни. Ситуация очень сложная у меня. Вроде, казалось бы, певец такой, видный», – заявил Бобул.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть