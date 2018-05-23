23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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После “революции достоинства” популярный украинский певец вынужден побираться

Некогда известный украинский артист Иво Бобул, ранее выступавший на концертах в поддержку Виктора Януковича, сегодня едва сводит концы с концами, нередка обращаясь за помощью к старым друзьям по цеху.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, сейчас у него бывают такие времена, когда нет денег на продукты и оплату счетов.

«Уже не те цены, которые были, когда мы работали. Уже те цены называть нельзя, потому что просто люди бедные, не пригласят. Уже половина даже из того, что получали, вот, половина того, может быть. Не за что за квартиру платить, потому что просто нету. Меня жизнь немножко подкосила… Помогают. Саша Серов помогает, здесь ребята помогают, как только могут. Бывают какие-то концерты, ездим по этим клубам старым. За границу сейчас поеду потому что пригласили. Еду немножко попеть и заработать несколько копеек для жизни. Ситуация очень сложная у меня. Вроде, казалось бы, певец такой, видный», – заявил Бобул.