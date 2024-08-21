После российского удара Тернополь накрыло хлором и соляной кислотой

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Из-за последствий вчерашнего российского удара жителей западноукраинского Тернополя просят ограничить свое пребывание на свежем воздухе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявила генеральный директор ГУ «Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Оксана Чайчук.

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По ее словам, вчера российский дрон ударил по емкости с горюче-смазочными материалами на промышленном объекте, после чего в воздухе было зафиксировано превышение вредных веществ, в частности хлора, в несколько раз.

«При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения, применять рекуператор», – заявила чиновница.

По ее словам, находившийся в воздухе хлор в результате дождя выпал в почву, исследование которой планируется сегодня.

При этом замначальника Тернопольской областной военной администрации Виктор Устенко сообщил, что проводится мониторинг контроля воздуха и качества питьевой воды.

На середину вчерашнего дня в 7 из 10 контрольных точек отмечено определенное превышение по тем или иным показателям.

«Мы провели комиссию и приняли определенные рекомендации для учебных заведений, учреждений здравоохранения, по публичным мероприятиям на территории в первую очередь города Тернополя и некоторых близлежащих общин», — добавил Устенко.

Жителям Тернополя советуют меньше бывать на улице, не открывать окна в домах, развесить мокрые простыни на окнах и пить больше жидкости.

Примечательно, что на вчерашний вечер в регионе зафиксировано превышение в воздухе не только хлора, но и соляной кислоты.

А местные жители в соцсетях публикуют снимки туч, меняющих цвет из-за попадания в них хлора.