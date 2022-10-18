После сегодняшних ударов Киев оказался на грани энергетического коллапса

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Новости Украины

Российские ракеты снова долетели до Киева, поразив объекты энергетической инфраструктуры.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», под удары попали объекты энергетической инфраструктуры.

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Советник главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о трех прилетах на объект энергообеспечения на Левом берегу города.

Подтвердил удары в своем блоге и мэр Киева Виталий Кличко.

«С утра в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры», – написал Кличко.

Сообщается, что обесточены Трещина и Деснянский районы города. Украинский военкор-пропагандист Андрей Цаплиенко в своем блоге отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, на ликвидацию которых уйдет много времени.

«Сегодня возможно отключение света во всех районах столицы для восстановления мощностей. После прилета наблюдаются проблемы с водоснабжением. Заряжайте павербанки, подготовьте запасы воды», – призывает Цаплиенко.

На данный момент известно, что удары были нанесены по ТЭЦ-6, считающейся самой мощной теплоцентралью Киева, и принадлежащей олигарху Ахметову Приднепровской ТЭС в Днепропетровске.

Кроме того, есть серьезный прилет в Житомир.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил об отключениях электро- и водоснабжения в городе.