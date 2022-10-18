После сегодняшних ударов Киев оказался на грани энергетического коллапса

18.10.2022  09:59 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российские ракеты снова долетели до Киева, поразив объекты энергетической инфраструктуры.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», под удары попали объекты энергетической инфраструктуры.

Российские ракеты снова долетели до Киева, поразив объекты энергетической инфраструктуры. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Советник главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о трех прилетах на объект энергообеспечения на Левом берегу города.

Подтвердил удары в своем блоге и мэр Киева Виталий Кличко.

«С утра в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры», – написал Кличко.

Сообщается, что обесточены Трещина и Деснянский районы города. Украинский военкор-пропагандист Андрей Цаплиенко в своем блоге отметил, что в результате ударов возникли сильные пожары, на ликвидацию которых уйдет много времени.

«Сегодня возможно отключение света во всех районах столицы для восстановления мощностей. После прилета наблюдаются проблемы с водоснабжением. Заряжайте павербанки, подготовьте запасы воды», – призывает Цаплиенко.

На данный момент известно, что удары были нанесены по ТЭЦ-6, считающейся самой мощной теплоцентралью Киева, и принадлежащей олигарху Ахметову Приднепровской ТЭС в Днепропетровске.

Кроме того, есть серьезный прилет в Житомир.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил об отключениях электро- и водоснабжения в городе.

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