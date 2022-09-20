После скандала с воровством гуманитарки запорожским волонтерам перестали жертвовать на ВСУ

20.09.2022  21:32 (Мск), Запорожье
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Криминал, Общество, Скандал, Украина
Новости Украины

Недавний громкий скандал с хищением гуманитарной помощи топ-чиновниками Запорожской области бросил тень на все волонтерское движение региона.

Об этом заявил глава ОО “Волонтерский центр Запорожья” Михаил Чумак.

Недавний громкий скандал с хищением гуманитарной помощи топ-чиновниками Запорожской области бросил тень на все...

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«Когда звонишь и начинаешь общаться с Винницей, Тернополем, Львовом, а они только слышат, что Запорожье – все. Не хотят помогать, передавать (гуманитарную помощь – Ред.). Это вообще читалось, что на Запорожье помощь будет идти все меньше и меньше, потому, что нет доверия. Все держится на личностных отношениях», – пишет украинский волонтер.

Он также рассказал, что скандалом вокруг разворовывания гуманитарки интересуются и иностранные партнерские организации, поэтому приходится объяснять им, что “честные волонтеры”, дескать не имеют отношения к преступным схемам.

Вместе с тем, Чумак говорит, “Волонтерский центр Запорожья” никакой помощи от местных властей не получал, волонтеры работают своими силами.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, 30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье по делу о незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновниками в Запорожской области.

Ранее факты хищения расследовали запорожские правоохранители, однако, по словам нардепа Юлии Яцык, местный прокурор завел дело в тупик. А экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что запорожские правоохранители покрывали преступные действия.

Руководителя Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько сейчас просят уволить запорожские бизнесмены. По их словам, он не только закрывает глаза на разворовывание гуманитарки в регионе, а еще и выполняет частные заказы и уничтожает местный бизнес.

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