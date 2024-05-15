После слухов о возвращении Суровикина по всей Украине начали отключать свет

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В украинской энергетике нарастают проблемы, вызванные ударами российской армии по электростанциям и связанным с ними объектам.

Так, вчера вечером, были введены аварийные отключения практически по всей Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Света у потребителей не было по несколько часов. Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что это связано с похолоданием.

А уже сегодня утром было объявлено, что отключения продолжатся.

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов. Также сегодня с 00.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности», – сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в сегодняшнем утреннем заявлении.

«Стоило нам написать про то, что Сергей Суровикин прибыл в Кремль, как вечером на практически всей т.н.Украине пропал свет. В превентивных целях, естественно. На самом деле, шутки шутками, но это либо свидетельствует о неполадках на Ровенской АЭС (в следствие износа или аварии). Либо же свет выключили в качестве шоу для Блинкена. Вот только если это сделано в рамках шоу, то ущерб для энергосистемы таким отключением нанесён куда больший, чем просто ударами российскими ракетами», – комментирует ситуацию тг-канал проекта «рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

Напомним, что после назначения Сергея Суровикина осенью 2022 года командующим Объединенной группировкой войск на Украине начались массированные удары энергетической инфраструктуры Украины, после чего ему дали прозвище «Генерал Армагеддон». До последнего времени Суровикин находился в Африке, но, по сообщению ряда источников, в свете кадровых изменений в Минобороны РФ не исключается его возвращение.