После смерти Жириновского ЛДПР уже не «за русских и бедных»

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ЛДПР будет пытаться на предстоящих выборах бороться за голоса «рассерженных патриотов», но вряд ли добьется успеха.

Об этом на пресс-коференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия ЛДПР, которая изначально, несмотря на свое название, занимала нишу патентованного русского национализма, пытается что-то предпринять на ниве борьбы за рассерженных патриотов, но я не могу сказать, что эти попытки успешны», – сказал Бондаренко.

По его мнению, на имидже ЛДПР крайне негативно отразился отказ руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вступать в ее ряды.

«В целом партия ЛДПР сейчас переживает внутренний транзит. Пока совершенно неочевидно, что из этого получится. Станет ли ЛДПР пятым колесом для власти или все еще будет востребована, это вопрос открытый. Она будет стараться оставаться востребованной в качестве клапана для выпуска пара протестных избирателей, но нет уверенности в том, что это будет успешный клапан», – добавил эксперт.

Он считает, что на ЛДПР крайне негативно отразилась смерть Жириновского. В частности, только после нее был приговорен к 22 годам тюрьмы экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Нового лидера Леонида Слуцкого избиратели путают с известным футбольным тренером.

«Не уверен, что концепция «Мы за русских, мы за бедных», гениально сформулированная Жириновским, останется для ЛДПР рабочей», – резюмировал Бондаренко.