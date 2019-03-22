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22.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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После создания ПЦУ-СЦУ разорено более 200 православных храмов

Украинская власть, нарушая Конституцию страны, оказывает прямую поддержку раскольничьей «православной церкви Украины», которая силовым путем отбирает храмы у канонической УПЦ, что еще больше усугубляет раскол в обществе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Православие #Мыедины» рассказал депортированный из Украины архиерей УПЦ МП, епископ Макаровский, викарий Киевской епархии Гедеон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство оказывает помощь этой незаконной религиозной организации во всех направлениях. Отбираются храмы, избивается народ божий – наши отцы, матери, бабушки, дедушки и дети, избиваются священнослужители. На них оказывается беспрецедентное давление: вызывают в СБУ – бывшее КГБ, спиливаются замки, врываются в храмы, останавливаются богослужения варварскими совдепо-фашистскими методами. Что было самое страшное в Советском Союзе и у фашистов, все это сейчас соединено во власти на Украине. Это чудовищно, но это правда, это сейчас реальная жизнь на Украине.

Не успела создаться эта ПЦУ-СЦУ, как более 200 православных храмов разорили, выкидывают оттуда верующих людей и закрывают православные церкви. И только несколько приходов, которые под нажимом якобы добровольно перешли в ПЦУ-СЦУ, в эти страшные по названию организации.

Власть, к сожалению, не понимая, что это им же в минус, поддерживает раскол на Украине», – резюмировал священнослужитель.

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