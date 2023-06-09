После списанных F-16 Украине дадут дальнобойные ракеты для ударов по России – Царев

Запад просчитал, что наступление Украины не будет успешным, поэтому принял решение о передаче ей истребителей. Это нужно будет для того, чтобы впоследствии, когда фронт замрет, наносить удары дальнобойными ракетами по территории России.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Представьте себе, линия фронта замрет, Украину надо продолжать финансировать. Великобритания хочет, чтобы война продолжалась. А война продолжается – ведь, не обязательно захватывать территории, достаточно, чтобы горели дома, погибали люди, чтобы на телевизоре показывали новости, как что-то там взрывается. Зачем нужны самолеты? Могли бы поставить наши МиГи и Сушки еще, а нельзя. Потому что если цеплять современную ракету к нашему самолету, то надо полностью менять «мозги» в нашем самолете. Надо, чтобы электронная система стыковалась с системой ракеты наведения и всего остального. А переделка нашего самолета будет стоить дороже, чем бэушный, списанный F-16. Им проще поставить списанный F-16 и поставить потом ракеты, и эти ракеты будут лететь в Российскую Федерацию. Да, возможно, пока на новые территории, но у нас все время «красные линии» сдвигаются. Я считаю, что они просчитали, что контрнаступление будет неуспешным со стороны Украины, они собираются поставлять самолеты для того, чтобы потом поставить ракеты, которые будут бить на длинное расстояние, и переводить войну – фронт будет стабилен, в ракетную войну. Будут работать диверсионные группы, террористы, беспилотники и удары ракетами», – считает Царев.