После Стамбула Украина потеряла шанс получить выгодные позиции на переговорах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не пойдет на территориальные уступки Киеву, потому что юридически присоединила к себе новые территории.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил националист, боевик «АТО» и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Ситуация от «Стамбула» по сегодняшний день изменилась. И те уступки, на которые готова была тогда идти Российская Федерация, они уже вообще не стоят на повестке дня со стороны той же Российской Федерации. То есть ни о каких автономиях, они уже после этого год как приняли, аннексировали наши территории, юридически аннексировали», – сказал националист.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«То есть ситуация абсолютно изменилась после «Стамбула» и нынешние переговоры – это наш представитель власти должен выйти и сказать: «Мы признаем аннексию и хотим остановить войну». А они говорят: «Ну идите, дальше останавливайте». И все, переговоров нет. После «Стамбула» исчез предмет переговоров. Тогда он был, верифицирован участникам переговоров», – заявил Мосийчук.