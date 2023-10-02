После Стамбула Украина потеряла шанс получить выгодные позиции на переговорах

Анатолий Лапин.  
02.10.2023 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия не пойдет на территориальные уступки Киеву, потому что юридически присоединила к себе новые территории.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил националист, боевик «АТО» и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не пойдет на территориальные уступки Киеву, потому что юридически присоединила к себе новые...

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«Ситуация от «Стамбула» по сегодняшний день изменилась. И те уступки, на которые готова была тогда идти Российская Федерация, они уже вообще не стоят на повестке дня со стороны той же Российской Федерации. То есть ни о каких автономиях, они уже после этого год как приняли, аннексировали наши территории, юридически аннексировали», – сказал националист.

«То есть ситуация абсолютно изменилась после «Стамбула» и нынешние переговоры – это наш представитель власти должен выйти и сказать: «Мы признаем аннексию и хотим остановить войну». А они говорят: «Ну идите, дальше останавливайте». И все, переговоров нет. После «Стамбула» исчез предмет переговоров. Тогда он был, верифицирован участникам переговоров», – заявил Мосийчук.

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