После Столтенберга новому генсеку НАТО остаётся только лавировать, чтобы сохранить поддержку Украины

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 17:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Новый генсек НАТО Марк Рютте, который вступает в должность с 1 октября вместо уходящего многолетнего руководителя Йенса Столтенберга, – это опытный политик, задачей которого будет консолидация Альянса в условиях нынешней неопределенности.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый генсек НАТО Марк Рютте, который вступает в должность с 1 октября вместо уходящего...

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По мнению Данилова, кардинально политика НАТО по отношению к России не изменится, а Рютте будет лавировать между членами Альянса, чтобы убеждать их в поддержке Украины.

«Что теперь новый генеральный секретарь, он что-нибудь сможет изменить в той стратегии, которую НАТО закрепили и в новой стратегической концепции в Мадриде? Очевидно, нет.

Однако, его отличительная особенность состоит в том, что во-первых, он достаточно опытный политик, наверное, европейский долгожитель, и зарекомендовал себя как фигура, которая умеет лавировать.

Здесь его самая основная задача, на мой взгляд, на этом тяжелом переходном этапе, когда неясно, что делать с Украиной, что делать с украинским кризисом, – как консолидировать позицию национальных государств, союзников. Он – подходящая фигура для того, чтобы эту гибкость продемонстрировать, попытаться собрать в кучку все интересы», – заключил Данилов.

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