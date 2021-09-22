После стрельбы в Перми ищут не тех виновных?

22.09.2021 09:49 (Мск), Москва, Платон Беседин

Когда в Пермском университете выродок без имени, фамилии, рода и племени открыл стрельбу, профессор Сыромятников продолжил лекцию. Когда кто-то крикнул: «Там стреляют!», он отреагировал: «Давайте посерьёзнее. Это всё же учёба». И дверь в аудиторию закрыли.

Уверен, что этими действиями – вольно или невольно – профессор сохранил жизни студентам. Начнись паника, суета, беготня, проникновение в коридор, прыжки из окон – были бы трупы. Сыромятников тушил панику. Тушил, как мог.

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Расшифровка аудиозаписи, оказавшейся в широком доступе, выдаёт нам человека флегматичного, зацикленного на своём предмете. Так, впрочем, кто-то и пытается подать Сыромятникова. Моё мнение тут несколько иное: профессор действовал так или иначе осознанно. Именно своим спокойствием, переходящим во флегматичность, он предотвращал панику. В конечном счёте жизни он сохранил.

И вот за счёт таких непаникующих мужиков со стопроцентной выдержкой Россия, русский народ зачастую и выигрывали сражения. Это герои иного фронта, идущие в паре с героями, горячими сердцем.

Однако даже если Сыромятников действовал невольно, просто отключился от внешней угрозы, не реагировал, то это не отменяет результата. Потому что в конечном счёте он оказался прав. И не понимать этого абсурдно.

Однако сейчас Следственный комитет РФ начал проверку относительно поведения Олега Сыромятникова. Проверят на предмет профпригодности. Речь, в том числе, идёт даже об увольнении.

Беда тут в том, что говорить можно разное, однако нет и не может быть точного рецепта. Да, необходимо закрыться и забаррикадировать дверь. Но что после? Лечь на пол, накрыться рюкзаками? Кого это спасает? Тут можно философствовать долго.

Однако совершенно точно, что в таких ситуациях – не дай боже, конечно, – любые эмоции, любые, подчёркиваю, только вредят, потому что действует, как искра возле порохового склада. Эффект заражения – и люди поддаются массовой панике. Гасить эмоции – в том числе, и ведением лекций – значит так или иначе противодействовать творящемуся беспределу.

Но суть-то не в этом. Суть в том, что предметом дискуссии становится поведение профессора Сыромятникова. А говорить необходимо о том, как реально предотвращать подобные теракты. Как там с профилактикой в социальных сетях? Как там с трудом учителей? Как с психологической помощью? Как в принципе обстоят дела с системой созидания? К сожалению, похоже, мы совсем не там ищем ответы. И если профессора уволят, а эти могут, то лишний раз распишутся в том, что ничего, совсем ничего не понимают. Не понимают ни в безопасности, ни в жизни, ни в России.